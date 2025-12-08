Bimba di 2 mesi morta in A5 si indaga per omicidio stradale e fuga | la posizione dell' ovetto e i conducenti scappati
La piccola Lucia avrebbe compiuto 3 mesi il 12 dicembre. Ora per la sua morte, avvenuta nella serata di sabato 6 dicembre sull'autostrada A5, Torino-Aosta, in un incidente, la Procura di Ivrea. 🔗 Leggi su Leggo.it
