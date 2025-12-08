Bimba 3 mesi morta in A5Procura indaga

14.11 Aperto un fascicolo dalla Procura di Ivrea (Torino) per omicidio stradale e per fuga del conducente riguardo l'incidente in cui sull'autostrada A5, Torino-Aosta, è morta una bimba di nemmeno tre mesi,in auto con la madre alla guida. L'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli, i cui conducenti si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Ascoltati alcuni testimoni. Sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse assicurato l'ovetto della neonata,sbalzato fuori dal mezzo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it