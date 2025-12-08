Biennali d’Arte | gli appuntamenti da non perdere

Life&People.it L’autunno e l’inverno 2025 sono stagioni incandescenti per chi ama l’arte contemporanea. Fino ai primi mesi del 2026, il calendario delle Biennali d’Arte si accende con una costellazione di eventi variegati. In un periodo tradizionalmente dedicato alla quiete, queste manifestazioni ci spingono ad esplorare e a lasciarci sorprendere dai linguaggi moderni. 36° Bienal de São Paulo: cuore creativo dell’America Latina. La prima tappa del viaggio conduce in Brasile, dove è già in corso la storica biennale di São Paulo, che accompagnerà i visitatori fino all’11 gennaio 2026. L’edizione 2025 punta i riflettori sulle trasformazioni sociali del continente, unendo identità e futuri possibili attraverso installazioni, videoarte e progetti partecipativi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it