biathlon le percentuali al poligono degli italiani dopo oestersund vittozzi la migliore molto bene giacomel

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Svezia, ad Oestersund, la prima tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate individuale, sprint e pursuit, oltre alle staffette di genere ed a quelle miste (coppie e quartetti). Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

