Biathlon le percentuali al poligono degli italiani dopo Oestersund Vittozzi la migliore molto bene Giacomel

Oasport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Svezia, ad Oestersund, la prima tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate individuale, sprint e pursuit, oltre alle staffette di genere ed a quelle miste (coppie e quartetti). Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

biathlon le percentuali al poligono degli italiani dopo oestersund vittozzi la migliore molto bene giacomel

© Oasport.it - Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani dopo Oestersund. Vittozzi la migliore, molto bene Giacomel

Argomenti simili trattati di recente

Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani dopo Oestersund. Vittozzi la migliore, molto bene Giacomel - 2026 in Svezia, ad Oestersund, la prima tappa del circuito maggiore: in questa tornata di ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Biathlon Percentuali Poligono Italiani