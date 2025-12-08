Biathlon grande Italia alla prima | Wierer vince Vittozzi cresce Giacomel convince

Da Östersund arrivano risposte importanti per il biathlon azzurro: Dorothea Wierer ritrova la vittoria, Lisa Vittozzi mostra solidità al rientro dopo l’anno di stop per infortunio, mentre le staffette regalano due podi alla squadra. Tra gli uomini brilla Tommaso Giacomel, quarto nell’inseguimento dopo una gara da protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

