Biassono il Garrisons' Christmas Show in scena tra danza e melodie natalizie

Biassono (Monza e Brianza), 8 dicembre 2025 - La forza e la magia della danza, l'intensità del canto e le melodie del Natale riunite in uno spettacolo che ha per protagonista il famoso cantante, ballerino e coreografo di origini americane Garrison Rochelle, conosciuto dal grande pubblico della tv prima per le performance nel duo Brian&Garrison e poi come insegnante nel talent "Amici" di Maria De Filippi. E' quanto verrà portato in scena oggi alle 20 sul palco del teatro Santa Maria di Biassono, in via Segramora: qui si terrà il "Garrisons' Christmas Show", uno spettacolo musicale e coreografico guidato dalla voce di Garrison, con arrangiamenti curati da Beppe Vessicchio e Pino Perris. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

