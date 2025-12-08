Biasin elogia l’Inter di Chivu | Ha riacceso la luce dopo un finale drammatico
Inter News 24 Biasin promuove Chivu e il mercato, sei acquisti su sei coinvolti nel progetto nerazzurro! Le parole dell’opinionista nerazzurro. La vittoria netta dell’Inter contro il Como continua a raccogliere consensi autorevoli. Dopo le analisi tattiche e i numeri impressionanti, arrivano anche le parole di Fabrizio Biasin, intervenuto negli studi di Pressing, dove ha voluto sottolineare i meriti di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione sulla panchina nerazzurra dopo l’addio di Inzaghi. Secondo il giornalista, il successo contro la formazione di Cesc Fabregas, una delle difese più solide del campionato fino a quel momento, certifica definitivamente il valore del lavoro svolto dallo staff tecnico interista in questi primi mesi di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
La riga "Haaland? No, Pio!" è un palese fotomontaggio. Biasin non lo ha mai detto. Vi rendete conto a cosa siamo arrivati? Paginacce squallide che alterano volutamente dei post solo per generare shitstorm, insulti, critiche, interazioni. Diffondono falsità, inasp - facebook.com Vai su Facebook
Fabrizio Biasin sull'Inter: "Chivu bravissiomo ad entrare nella testa del gruppo" - Fabrizio Biasin ha commentato il momento dell'Inter ai microfoni di Telelombardia: "E' arrivata la settima vittoria di fila, sapevamo che nelle prime 4 di Champions l'Inter doveva portare a casa il ... Come scrive tuttomercatoweb.com