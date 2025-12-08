Inter News 24 Biasin promuove Chivu e il mercato, sei acquisti su sei coinvolti nel progetto nerazzurro! Le parole dell’opinionista nerazzurro. La vittoria netta dell’Inter contro il Como continua a raccogliere consensi autorevoli. Dopo le analisi tattiche e i numeri impressionanti, arrivano anche le parole di Fabrizio Biasin, intervenuto negli studi di Pressing, dove ha voluto sottolineare i meriti di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione sulla panchina nerazzurra dopo l’addio di Inzaghi. Secondo il giornalista, il successo contro la formazione di Cesc Fabregas, una delle difese più solide del campionato fino a quel momento, certifica definitivamente il valore del lavoro svolto dallo staff tecnico interista in questi primi mesi di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin elogia l’Inter di Chivu: «Ha riacceso la luce dopo un finale drammatico»