Beukema Napoli il difensore sempre più al centro del progetto Conte | lo confermano i numeri I dettagli
Beukema Napoli, il difensore è sempre più al centro del progetto partenopeo. E alcune statistiche esaltano proprio il difensore ex Bologna Nel nuovo assetto tattico del Napoli, uno dei protagonisti più sorprendenti è senza dubbio Sam Beukema. L’ex difensore dell’AZ Alkmaar, arrivato in estate, sta dimostrando una crescita costante e un impatto immediato nel gioco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli XI: Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rrahmani, Beukema; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Lang, Neres; Hojlund. Juventus XI: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceição, Kenan Yildiz Vai su X
IL DIFENSORE - Napoli, Beukema esulta sui social dopo la vittoria: "Anema e Core, tutti come Alessandro Buongiorno ieri", la risposta del compagno di squadra: "Come Leoni!" - "Anema e Core (Tutti come Alessandro Buongiorno ieri)", scrive su Instagram Sam Beukema, difensore del Napoli, a commento della vittoria in campionato contro la Juventus. Secondo napolimagazine.com