Beukema Napoli, il difensore è sempre più al centro del progetto partenopeo. E alcune statistiche esaltano proprio il difensore ex Bologna Nel nuovo assetto tattico del Napoli, uno dei protagonisti più sorprendenti è senza dubbio Sam Beukema. L’ex difensore dell’AZ Alkmaar, arrivato in estate, sta dimostrando una crescita costante e un impatto immediato nel gioco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Beukema Napoli, il difensore sempre più al centro del progetto Conte: lo confermano i numeri. I dettagli