Bernardi contro la gestione

Il consigliere comunale di opposizione Massimiliano Bernardi (nella foto) bacchetta i vertici di Retiambiente Carrara per le ventilate ipotesi di modificare gli orari di lavoro dei dipendenti. "Le ultime settimane sono state segnate da forti tensioni all'interno dell'azienda, dove i dipendenti contestano la decisione di modificare gli orari di lavoro e l'introduzione di turni domenicali - scrive Bernardi -. Il direttore generale Bresciani Gatti viene accusato dai lavoratori di aver tentato di imporre cambiamenti senza un adeguato confronto. E cioè una riorganizzazione degli orari di lavoro senza consultazione con i lavoratori e sentendo solo le Rsu provinciali e non aziendali.

