Bergomi manda un messaggio a Spalletti | Sta andando avanti sulla falsa riga di Tudor Poi fa quel paragone con il Napoli di Conte

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergomi analizza il ko di Napoli: l’errore tattico è evidente, il paragone con Conte inchioda il tecnico bianconero alle sue responsabilità. La sconfitta rimediata al ‘Maradona’ contro il  Napoli  ha riaperto prepotentemente il dibattito sull’identità tattica della  Juventus. Se nelle scorse settimane  Luciano Spalletti  aveva lavorato alla  Continassa  su un ipotetico passaggio alla difesa a quattro, in partita si è rivisto spesso l’assetto a tre, una scelta che secondo molti opinionisti sta limitando il potenziale della rosa. A guidare il fronte della critica costruttiva è  Beppe Bergomi, che dagli studi di  Sky Sport  ha offerto un’analisi tranciante sulle scelte dell’allenatore toscano, individuando nel modulo il peccato originale delle difficoltà bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

