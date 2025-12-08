Bergomi manda un messaggio a Spalletti | Sta andando avanti sulla falsa riga di Tudor Poi fa quel paragone con il Napoli di Conte
Bergomi analizza il ko di Napoli: l’errore tattico è evidente, il paragone con Conte inchioda il tecnico bianconero alle sue responsabilità. La sconfitta rimediata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha riaperto prepotentemente il dibattito sull’identità tattica della Juventus. Se nelle scorse settimane Luciano Spalletti aveva lavorato alla Continassa su un ipotetico passaggio alla difesa a quattro, in partita si è rivisto spesso l’assetto a tre, una scelta che secondo molti opinionisti sta limitando il potenziale della rosa. A guidare il fronte della critica costruttiva è Beppe Bergomi, che dagli studi di Sky Sport ha offerto un’analisi tranciante sulle scelte dell’allenatore toscano, individuando nel modulo il peccato originale delle difficoltà bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Toro che domina la ripresa e pareggia con Pellini ma il guizzo di Lo Monaco manda all'aria i piani dei granata. di Niccolò Tuzzolino #Nazionali #Primavera1 - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti esalta la sua Juventus e manda un messaggio al Napoli: “Non conterà come verrò accolto” - Luciano Spalletti sorride per la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia e poi risponde subito alla domanda sul suo ritorno a Napoli ... fanpage.it scrive