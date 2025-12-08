Bergamotto l’OP Pianagri annuncia i prezzi per la campagna 2025 26 | c' è un incremento
L’O.P. Pianagri comunica ufficialmente i prezzi di riferimento per la campagna del bergamotto 20252026, fissati a 0,74 eurochilo per il prodotto convenzionale e 0,79 eurochilo per il prodotto sostenibile, riferiti al naturale areale di produzione del bergamotto di Reggio Calabria.Il risultato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
