Bergamo non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento | in auto monete da collezione e arnesi da scasso Un arresto

Bergamo, 8 dicembre 2025 – A bordo di una Volvo V60, non si sono fermati all'alt dei carabinieri dando vita a un inseguimento conclusosi a Verdellino, dove i quattro hanno abbandonato l'auto per fuggire a piedi. E' successo giovedì sera, nel bergamasco. Raggiunto uno dei fuggitivi, un 28enne albanese senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. La refurtiva. All'interno della Volvo sono stati trovati arnesi da scasso, una torcia, numerosi guanti e diverse monete da collezione, tuttora sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

