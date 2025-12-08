Bergamo la sindaca | Più agenti Il caso Volanti | I nuovi assunti a immigrazione e passaporti pattuglie in affanno

Bergamo. “In città e provincia servono più forze dell’ordine, non basta sostituire il turn over”. A dirlo sono la sindaca Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, in un comunicato stampa diffuso all’indomani del tentato furto nella villa dell’immobiliare Gianfederico Belotti (anche se episodi del genere si verificano da sempre, a cadenza più o meno quotidiana, in tutto il territorio e in tutte le case, non solo quelle nei quartieri più in vista). Gallery Ladri nella villa dell’immobiliarista Belotti Sfoglia la Gallery > 8. “C’è una crescente incidenza di reati – rileva l’amministrazione – evidenziata anche nell’ultimo Rapporto sulla qualità della vita della provincia del Sole 24 Ore”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

