Belgio inchiesta sugli appalti Nato | mandato d’arresto per un italiano

La Procura federale belga ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di un consulente e imprenditore italiano, Eliau Eluasvili (60 anni), sospettato di aver agito per conto dell’azienda israeliana di tecnologia militare e difesa Elbit Systems, in alcuni importanti contratti stipulati con un’agenzia della Nato finiti sotto inchiesta. L’indagine sugli appalti Nato coinvolge magistrati e polizia di Belgio, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svizzera, Lussemburgo e Romania. Lo riportano Le Soir, La Lettre, Follow the Money e Knack. Eluasvili è ricercato dal 30 settembre per “corruzione attiva e partecipazione a un’organizzazione criminale”. 🔗 Leggi su Open.online