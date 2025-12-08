Belen Rodriguez | il video virale di St Moritz tra ironia e sostegno emotivo

Un video di Belen Rodriguez a St. Moritz è diventato virale, mettendo in luce la sua resilienza e forza in un momento difficile. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Belen Rodriguez: il video virale di St. Moritz tra ironia e sostegno emotivo

Belen Rodriguez, dopo aver fatto preoccupare i fan per essere apparsa in difficoltà durante una intervista, ha spiegato di aver avuto un attacco di panico, di cui soffre da tempo, sottolineando l'importanza di farsi seguire da uno specialista. Gli attacchi di panico - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista a Vanity Fair, il video allarma i fan. Vai su X

Belén arrabbiata: "Mi ha lasciato così, stavo cadendo e se n'è andato". Il video diventato virale - La nota showgirl e conduttrice radiofonica, nata 41 anni fa Buenos Aires, sta facendo parlare di sé per un video che poi una ragazza ha pubblicato su ... Si legge su today.it