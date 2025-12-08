Belen Rodriguez continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei social. La showgirl argentina si è ritrovata ancora una volta al centro delle conversazioni online per un video che la ritrae a St.Mortiz con l’amica Claudia Galanti e diventato prontamente virale. Il filmato, in poche ore, ha accumulato oltre 370.000 visualizzazioni, mostrando il nuovo imprevisto con cui ha dovuto fare i conti l’ex moglie di Stefano De Martino. Imprevisto per Belen Rodriguez a St.Moritz. L’ultimo filmato con protagonista Belen Rodriguez ritrae la 41enne elegante come sempre con pelliccia e tacchi vertiginosi, mentre tenta di camminare su una strada ghiacciata a St. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen, ancora problemi: “Mi ha lasciato così, stavo cadendo e se n’è andato”. Il video è virale