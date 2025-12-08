Bergamo – Stava guardando alla televisione la partita di calcio Verona-Atalanta. Sono da poco passate le 21. Siamo al quartiere Finardi, dietro lo stadio di Bergamo, una zona residenziale della città, dove si trova la villa dell’ agente immobiliare Gianfederico Belotti, volto conosciuto in città per la sua attività professionale. E sempre al quartiere Finardi, il 22 maggio del 2024, una serata magica per l’Atalanta, quella del trionfo europeo a Dublino, i soliti ignoti avevano provato a introdursi nell’abitazione del portiere Musso. Torniamo a sabato sera. Mentre alla televisione scorrono le immagini della partita, i ladri cercano di entrare nella villa dell’imprenditore per mettere a segno un furto, evitato per un soffio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beffata la banda delle ville, vicino di casa allerta noto agente immobiliare: ladri costretti alla fuga