Befana Ribelle calze e dolciumi ai bambini meno fortunati grazie all' impegno delle tifose pielline | Aiutateci a regalare un sorriso

Le tifose pielline organizzano una Befana Ribelle per donare calze e dolciumi ai bambini meno fortunati della città. Con impegno e solidarietà, raccolgono caramelle, cioccolatini e prelibatezze, puntando a riempire centinaia di calze e regalare un sorriso a chi vive momenti di difficoltà. Un gesto di generosità che unisce comunità e solidarietà in questo periodo festivo.

Caramelle, dolcetti, cioccolatini e varie prelibatezza per riempire centinaia e centinaia di calze da donare ai bambini meno fortunati della città, sperando di riuscire a regalare un sorriso con un piccolo gesto. È la Befana Ribelle organizzata per il quinto anno di fila dalle RebelsGirls Pielle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

PRONTI VIA : 5a EDIZIONE DELLA BEFANA RIBELLE. Per il QUINTO anno consecutivo diamo il via all’iniziativa BEFANA RIBELLE a cura delle RebelsGirls Pielle , con il sostegno di tutta la Curva Sud, di tutti i tifosi piellini e anche di tutti coloro che pur - facebook.com Vai su Facebook

