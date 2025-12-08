Beccari in conferenza | So che posso segnare di più ma sto aiutando la squadra Lacrime dopo il gol al Lione? Vi spiego
Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women, ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women’s Champions League contro lo St. Durante l'incontro ha condiviso emozioni e motivazioni legate alla sua prestazione e al ruolo nel team.
di Mauro Munno Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Women's Champions League col St. Pölten. Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Women's Champions League col St. Pölten. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE FISICO-MENTALE – « A livello personale fisicamente sto bene e sto trovando continuità, sono al meglio. Anche mentalmente sto trovando il mio equilibrio, che forse l'anno scorso mi è mancato. La squadra sta bene e e vogliamo finire al meglio questo 2025 raggiungendo uno dei nostri obiettivi stagionali.
