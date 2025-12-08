Beautiful Anticipazioni Americane | Eric licenziato dalla Forrester? Ridge gli dà il benservito!

Tra Ridge ed Eric la faccenda si è fatta più complicata del previsto ed è probabile che il patriarca sia presto "licenziato" dalla sua stessa casa di moda, che lui ha fondato. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Eric "licenziato" dalla Forrester? Ridge gli dà il benservito!

