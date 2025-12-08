Bayern Monaco-Sporting Lisbona Champions League 09-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Ostacolo durissimo per i Leoni

Infobetting.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sporting Lisbona sta disputando una splendida campagna europea ma martedì notte dovrà scalare una delle vette più dure: è atteso alla trasferta col Bayern Monaco, una delle squadre più forti d’Europa. I Leoni al momento hanno 10 punti e possono legittimamente aspirare ad entrare nelle prime 8 ed evitare i play-off ma sarà davvero . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bayern monaco sporting lisbona champions league 09 12 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici ostacolo durissimo per i leoni

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Sporting Lisbona (Champions League, 09-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Ostacolo durissimo per i Leoni

Contenuti che potrebbero interessarti

bayern monaco sporting lisbonaPronostico Bayern München vs Sporting Lisbona – 9 Dicembre 2025 - La sfida tra Bayern München e Sporting Lisbona, valevole per la UEFA Champions League, accende l’Allianz Arena il 9 Dicembre 2025 alle 18:45. Da news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Bayern Monaco Sporting Lisbona