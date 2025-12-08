Bayern Monaco-Sporting Lisbona Champions League 09-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Ostacolo durissimo per i Leoni

Lo Sporting Lisbona sta disputando una splendida campagna europea ma martedì notte dovrà scalare una delle vette più dure: è atteso alla trasferta col Bayern Monaco, una delle squadre più forti d’Europa. I Leoni al momento hanno 10 punti e possono legittimamente aspirare ad entrare nelle prime 8 ed evitare i play-off ma sarà davvero . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

