Battaglia di Monte Lungo il sottosegretario Rauti | L' identità dell' Italia si fonda sul contributo chi ha giurato di servire la Patria
Nella giornata di oggi (8 dicembre) si è celebrato l'82° anniversario della Battaglia di Monte Lungo, combattuta nel dicembre 1943 e che valse alla città il conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare e della Medaglia d'Oro al Merito Civile. Questa mattina il presidente della Provincia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Battaglia di Mignano Monte Lungo, cerimonia per l'anniversario - È stato celebrato a Mignano Monte Lungo, presso il Sacrario Militare, l'82mo Anniversario dell'omonima battaglia, combattuta nel secondo conflitto mondiale, per la quale la città fu insignita della Me ... Riporta ansa.it