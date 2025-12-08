Lo sfogo è arrivato in un video pubblicato su X, un lungo monologo in cui Valerio Antonini, presidente del Trapani Shark, ha denunciato di sentirsi “abbandonato” dalla tifoseria e pronto a fare “un passo indietro” alla guida del club di basket e della squadra di calcio. Un intervento dai toni drammatici, con cui l’imprenditore romano ha annunciato la decisione di consegnare “la gestione delle due società nelle mani del sindaco”, convinto che il rapporto con una parte dei tifosi sia ormai irrimediabilmente compromesso. Le parole di Antonini arrivano al culmine di settimane turbolente. Sul fronte istituzionale, la FIP ha infatti comunicato il 24 novembre la penalizzazione di un punto in classifica per il mancato versamento di una rata da oltre 120mila euro prevista dall’accordo con l’Agenzia delle Entrate, aprendo contemporaneamente un’indagine per verificare la veridicità della documentazione fornita dal club. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trapani nel caos: Antonini attacca “Consegno le chiavi delle società al sindaco”