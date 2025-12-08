Basket serie B Nazionale | Sanguinetti e compagni rimangono a contatto per 30’ ma Caserta accelera e passa nel finale Il grande cuore non basta all’Andrea Costa

Caserta 71 Andrea Costa 62: Vecerina 6, Sorbo ne, Hadzic 8, D’Argenzio 15, Brambilla 6, Radunic 9, Sperduto 13, Ly-Lee 4, Pisapia, Lo Biondo 7, Nobile 3. All. Lardo. UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 11, Chessari 3, Tamani ne, Moffa 9, Filippini 8, Gozo 5, Raucci 6, Sanguinetti 12, Thioune 4, Zedda 4. All. Dalmonte. Arbitri: Corrias, Zuccolo e Gorza. Note: parziali 20-15; 36-36; 55-52. Tiri da due: Caserta 1827; Andrea Costa 1635. Tiri da tre: 825; 830. Tiri liberi: 1114; 68. Rimbalzi: 38; 30. Lotta per tre quarti l’Andrea Costa, sconfitta dopo una gara vibrante e intensa a Caserta. I padroni di casa subiscono la proverbiale difesa dell’Up (seguita da moltissimi tifosi imolesi) che resta in scia ai campani per tutta la gara, non riuscendo però nel finale a trovare rimedio all’ultimo strappo casertano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale: Sanguinetti e compagni rimangono a contatto per 30’, ma Caserta accelera e passa nel finale. Il grande cuore non basta all’Andrea Costa

Altri contenuti sullo stesso argomento

BASKET SERIE B INTERREGIONALE 11^ GiORNATA, SVINCOLATI MILAZZO PIEGA VIRTUS MATERA AL PALAMILONE DI MILAZZO: 99-93. COMMENTO COACH MIRIELLO - facebook.com Vai su Facebook

Patrick Hassan, giovane talento della Dolomiti Energia Trentino, protagonista sia nella #IBSANextGen che in #SerieA Unipol ? Riascolta l’episodio del "Banco del Basket" a lui dedicato sul canale Spotify di LBA bit.ly/BDBHassan #TuttoUnAltroSport Vai su X

Basket: A Roma la partita si decide nel finale: la Virtus vince 69-60 - Nella quindicesima giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna esce sconfitta dal Palazzetto dello Sport di Roma, dove la capolista Virtus Roma si impone 69- Da ravennawebtv.it

Serie B - A Roma la partita si decide nel finale: la Virtus vince 69-60 - Nella quindicesima giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna esce sconfitta dal Palazzetto dello Sport di Roma, dove la capolista Virtus Roma si impone 69- Da pianetabasket.com

Serie B: la squadra capitolina (già priva di Fallucca e Graziano) ha chiesto e ottenuto il rinvio a Ferrara. Giocatore ferito finisce in ospedale. Salta il match tra Adamant e ... - Una decisione di buon senso, ma che può creare precedenti. sport.quotidiano.net scrive