Basket Serie A | Bologna soffre e rimane in vetta battuta Tortona

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna conferma la sua leadership in Serie A, superando in casa la Bertram Tortona nell’ultimo posticipo della decima giornata. La partita è stata combattuta, ma i bolognesi riescono a mantenere il primo posto in classifica, continuando il loro cammino di successo nel campionato italiano di pallacanestro.

Bologna, 8 dicembre 2025 – La Virtus Olidata Bologna rispetta il pronostico superando in casa la Bertram Tortona nell’ultimo dei posticipi della decima giornata di regular season. Piemontesi sconfitti  92-75 grazie a cinque uomini in doppia cifra in cui spiccano i diciannove punti di Matt Morgan. Dall’altra parte non bastano i 14 di Christian Vital. E’ proprio quest’ultimo a tenere aperti i giochi trovando il fondo della retina prima dai 6.75 metri e poi in avvicinamento (7-11 al 5’). I felsinei faticano a carburare in fase offensiva e riescono ad impattare sul 12-12. E’ proprio Morgan che prova a dare la scossa ma non risulta sufficiente al cospetto di un avversario che continua a colpire da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

