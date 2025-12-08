basket il gmv vince con argentario e mantiene il secondo posto in divisione regionale 2

Pisa, 7 dicembre 2025 – Vittoria come da pronostico, nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2, per il GMV, che a Ghezzano fa un sol boccone del modesto Argentario, giunto in campo con soli sette atleti e senza allenatore. La gara è stata in equilibrio solo due minuti, quindi i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno dominato, doppiando gli avversari e mantenendosi al secondo posto dietro il battistrada Fortezza Livorno.. LA CRONACA – Dopo due minuti di studio, il team biancoverde riesce ad imporre il proprio gioco e vola nel punteggio alla fine del primo quarto ( 24-10 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

