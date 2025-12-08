Basket femminile le migliori italiane della 10a giornata di A1 Zandalasini e Keys trascinano Schio sugli scudi anche Sara Madera

La decima giornata della Serie A1 femminile ha visto protagoniste le migliori giocatrici italiane, tra cui Zandalasini e Keys, che hanno guidato lo Schio, e Sara Madera, in evidenza. Le partite del weekend hanno evidenziato il talento e la determinazione delle atlete tricolore, contribuendo a rendere questa fase della stagione particolarmente emozionante e ricca di spunti interessanti.

La Serie A1 di basket femminile ha disputato nel weekend la decima giornata della regular season 2025-2026, dove le giocatrici tricolore hanno ben figurato risultando spesso anche decisive per le squadre di cui difendono i colori: andiamo a presentarle brevemente insieme. 11 punti di Francesca Leonardi e 8 punti di Anastasia Conte nel successo casalingo della Bertram Derthona Tortona sulla RMB Brixia (87-38), con 10 punti di Sofia Frustaci e 9 di Anna Togliani tra le fila delle lombarde. 8 punti di Giulia Moroni per la Panthers Roseto che prevale sulla Dinamo Sassari (88-66), con Debora Carangelo ultima ad arrendersi per le sarde con 21 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 10a giornata di A1. Zandalasini e Keys trascinano Schio, sugli scudi anche Sara Madera

