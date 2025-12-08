Basket DR1 Poggibonsi batte ValBisenzio Asciano vince l’Aretina

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio successo per le formazioni senesi impegnate nel 12º turno di campionato di divisione regionale uno. La Paolo Nesi Group Poggibonsi espugna Vaiano imponendosi 57-69 su ValBisenzio. Una partita che dopo il primo quarto ha visto la formazione giallorossa prendere in mano il pallino del gioco. Nei due quarti centrali arriva un parziale importante da parte dei ragazzi di coach Mameli che allungano riuscendo a condurre in porto la gara che si chiude con lo scarto di 12 punti a favore della compagine giallorossa. Il tabellino: Calamassi, Mori, Del cucina 27, Bandini, Ceccatelli 4, Mucci 1, Borgionni,, Ravenni 4, Testi 1, Bruni, Maestrini 12, Juliatto 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket dr1 poggibonsi batte valbisenzio asciano vince l8217aretina

© Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Poggibonsi batte ValBisenzio, Asciano vince l’Aretina

Altre letture consigliate

“Insulti razzisti nella gara di basket”. Asciano multato e squalificato. Incontro perso per il Poggibonsi

Basket DR1. Paolo Nesi Group Poggibonsi in anticipo. Stasera sfida al PalaFilarete di Firenze. Valdelsa-Cerretese e Scandicci-Simus

basket dr1 poggibonsi batteBasket DR1. Poggibonsi batte ValBisenzio, Asciano vince l’Aretina - Doppio successo per le formazioni senesi impegnate nel 12º turno di campionato di divisione regionale uno. Si legge su msn.com

basket dr1 poggibonsi batteBasket DR1. Monteroni torna a sorridere, Poggibonsi e Asciano ko - Una vittoria e due sconfitte per le formazioni senesi impegnate nel settimo turno di andata del girone B del campionato di divisione regionale uno. Lo riporta lanazione.it

basket dr1 poggibonsi batteBasket DR1. Rialzati Valdelsa! E’ in arrivo Calenzano - Dopo il turno infrasettimanale al comando della DR1 c’è un terzetto di squadre composto da Valdelsa, Laurenziana e Monteroni. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Dr1 Poggibonsi Batte