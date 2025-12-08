Basket DR1 Poggibonsi batte ValBisenzio Asciano vince l’Aretina
Doppio successo per le formazioni senesi impegnate nel 12º turno di campionato di divisione regionale uno. La Paolo Nesi Group Poggibonsi espugna Vaiano imponendosi 57-69 su ValBisenzio. Una partita che dopo il primo quarto ha visto la formazione giallorossa prendere in mano il pallino del gioco. Nei due quarti centrali arriva un parziale importante da parte dei ragazzi di coach Mameli che allungano riuscendo a condurre in porto la gara che si chiude con lo scarto di 12 punti a favore della compagine giallorossa. Il tabellino: Calamassi, Mori, Del cucina 27, Bandini, Ceccatelli 4, Mucci 1, Borgionni,, Ravenni 4, Testi 1, Bruni, Maestrini 12, Juliatto 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
