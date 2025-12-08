Libertas 67 Gea Grosseto 63 LIBERTAS LUCCA: Simonelli 7, Rattazzi 5, Morello 13, Giusti, Russo 22, Mattei, Simonelli 2, Piercecchi 1, Morello 6, Guidi 11, Del Chiaro Rivi. All.: Piochi. GEA GROSSETO: Scurti 14, Tommei, Ciacci, Ignarra 4, Furi 11, Liberati 14, Malentacchi, Romoli 7, Ense, 2, Mari 11, Grascelli, Venezia. All.: Andreozzi. Arbitri: Collina di Montemurlo e Staglianò di Livorno. Note: parziali 11-13, 29-32, 45-48. LUCCA - La Libertas si aggiudica il big-match e insidia il primo posto, distante solo due punti. I ragazzi di Piochi non partono bene ed i maremmani prendono subito il largo grazie a Scurti e Furi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket - "DR1» maschile. La Libertas vince in rimonta. E vede la vetta