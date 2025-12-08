Basilica di San Francesco In diretta tv si accendono Albero e videomapping

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via i festeggiamenti per il Natale presso la Basilica di San Francesco. Nella piazza inferiore di San Francesco, oggi alle 18.10 ci sarà l’accensione dell’ albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe; albero e presepi che provengono dall’Abruzzo, la Regione che ha offerto l’olio che arde sulla tomba del Patrono d’Italia. Sarà in diretta tv anche su Rai1 durante il programma “Vita in Diretta“ condotto da Alberto Matano e preceduta alle 16 dal Santo Rosario e alle 17 da una celebrazione eucaristica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

