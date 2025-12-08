Baronissi festa per i 40 anni di sacerdozio di Padre Diodato

A Baronissi si è celebrato con grande emozione il quarantesimo anniversario di sacerdozio di Padre Diodato, nel giorno dell'Immacolata. L'evento ha riunito la comunità locale in un momento di gratitudine e riflessione, rendendo omaggio a un sacerdote che ha dedicato la sua vita al servizio della chiesa e della comunità.

Tanta emozione, questa mattina, a Baronissi, dove sono stati festeggiati, nel giorno dell'Immacolata, i quarantanni di sacerdozio di Padre Diodato di Baronissi. Il messaggioA festeggiarli con lui molti fedeli, tra cui l'ex sindaco Gianfranco Valiante, che sui social scrive: "Caro Padre Diodato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

