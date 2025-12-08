Baroni prima di Torino Milan | Simeone e Paleari in panchina per questo motivo Anjorin? La scelta ricade su di lui perché l’ho visto meglio Oggi voglio vedere questo

8 dic 2025

Prima della sfida tra Torino e Milan, l'allenatore granata Marco Baroni ha illustrato le motivazioni dietro le scelte di formazione, parlando delle condizioni di Simeone e Paleari e spiegando la scelta di Anjorin come titolare. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico alla vigilia della quattordicesima giornata di Serie A.

Baroni prima di Torino Milan: le parole del tecnico granata a Sky nel pre partita della quattordicesima giornata di Seriea A sulle scelte di formazione Nel prepartita di Torino Milan, il tecnico granata Marco Baroni ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida contro il Milan, soffermandosi sulle condizioni di Simeone e Paleari e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

