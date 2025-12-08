Bari-Pescara la cronaca live della partita DIRETTA

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro diretto fondamentale tra Bari e Pescara in un San Nicola semideserto e reso ancor più importante dopo la vittoria della Samp sulla Carrarese nell'anticipo. La tifoseria organizzata pugliese è in protesta, ha deciso da giorni di disertare lo stadio e ha dato vita, prima del match, a una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bari pescara cronaca liveBari-Pescara: diretta live e risultato in tempo reale - Pescara di Lunedì 8 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Bari Pescara Cronaca Live