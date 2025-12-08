Bari-Pescara Calcio serie B

Si gioca oggi nel campionato di calcio di serie B. Fra le partite in programma Bari-Pescara con inizio alle 17,15. La formazione pugliese, dopo la grave sconfitta di una settimana ad Empoli, a metà settimana ha ottenuto un pareggio (perfino insperato) a Castellammare di Stabia e il nuovo allenatore Vivarini tenta oggi di dare seguito all’incoraggiante segnale. L'articolo Bari-Pescara Calcio serie B proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari-Pescara Calcio serie B

