Bari-Pescara 1-1 | Maggiore evita il ko nello scontro salvezza

Nel match valido per la giornata di campionato, Bari e Pescara si sono affrontate in una sfida cruciale per la classifica. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, con il Bari che, grazie a Maggiore, riesce a evitare la sconfitta in una partita fondamentale per la corsa alla salvezza.

Ancora un risultato deludente per il Bari, fermato sul pari 1-1 in casa nello scontro salvezza contro il Pescara. In un San Nicola semi-deserto per via della contestazione indetta dalla Curva Nord, i biancorossi sono finiti in svantaggio dopo neanche dieci minuti di gioco, infilati da Di Nardo.Il. 🔗 Leggi su Today.it

San Nicola e San Cetteo sullo sfondo, Bari–Pescara in primo piano: 8 dicembre, 17:15 ? Vai su X

Alle 17:15 al San Nicola il Pescara sfida il Bari in un match delicatissimo in chiave salvezza. Tornano dal primo minuto Giacomo Olzer e Matteo Dagasso. Sulla panchina dei pugliesi il grande ex Vincenzo Vivarini. Ci sarà un’atmosfera surreale: tifoseria di cas Vai su Facebook

Bari-Pescara 1-1 Calcio serie B - Pareggio in casa con l’ultima in classifica e il rischio di perdere è durato a lungo perché il Pescara era in vantaggio dal primo tempo (gol di Di Nardo al 9'). Secondo noinotizie.it