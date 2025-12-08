Bari-Pescara 1-1 Calcio serie B

Nel match tra Bari e Pescara, le due squadre si sono affrontate con un risultato di 1-1. Il Pescara, ultimo in classifica, è passato in vantaggio già al primo tempo grazie a Di Nardo, mantenendo il vantaggio per gran parte della gara. Un pareggio che lascia aperte diverse possibilità in una sfida ricca di tensione e strategie.

Pareggio in casa con l’ultima in classifica e il rischio di perdere è durato a lungo perché il Pescara era in vantaggio dal primo tempo (gol di Di Nardo al 9?). Il Bari l’ha recuperata a otto minuti dalla fine con rete di Maggiore. Con il nuovo allenatore Vivarini non va tanto meglio la situazione del Bari sempre invischiato nella zona retrocessione. Con Vivarini in tre partite due punti, un gol fatto e sei subiti. Però sono anche due partite che il Bari non perde. E questa è una notizia. L'articolo Bari-Pescara 1-1 Calcio serie B proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari-Pescara 1-1 Calcio serie B

Argomenti simili trattati di recente

San Nicola e San Cetteo sullo sfondo, Bari–Pescara in primo piano: 8 dicembre, 17:15 ? Vai su X

Alle 17:15 al San Nicola il Pescara sfida il Bari in un match delicatissimo in chiave salvezza. Tornano dal primo minuto Giacomo Olzer e Matteo Dagasso. Sulla panchina dei pugliesi il grande ex Vincenzo Vivarini. Ci sarà un’atmosfera surreale: tifoseria di cas Vai su Facebook

Bari-Pescara 1-1 Calcio serie B - Pareggio in casa con l’ultima in classifica e il rischio di perdere è durato a lungo perché il Pescara era in vantaggio dal primo tempo (gol di Di Nardo al 9'). Da noinotizie.it