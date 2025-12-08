Barcellona-Eintracht Francoforte Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I blaugrana hanno bisogno di una vittoria

Il Barcellona riceverà l’Eintracht Francoforte per la sesta giornata della fase campionato di Champions League, al Camp Nou: il cammino europeo dei blaugrana finora è stato tutt’altro che esaltante, con soli 7 punti conquistati in 5 partite e ben 2 sconfitte già accumulate. L’obiettivo di entrare nelle prime 8 per evitare i play-off non sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

