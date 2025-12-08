Barcellona-Eintracht Francoforte Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I blaugrana hanno bisogno di una vittoria
Il Barcellona riceverà l’Eintracht Francoforte per la sesta giornata della fase campionato di Champions League, al Camp Nou: il cammino europeo dei blaugrana finora è stato tutt’altro che esaltante, con soli 7 punti conquistati in 5 partite e ben 2 sconfitte già accumulate. L’obiettivo di entrare nelle prime 8 per evitare i play-off non sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Campionati esteri: manita #Barcellona, 6 gol del #Lipsia all’ #Eintracht. #Liverpool ripreso al 90' Vai su X
Liga : Spettacolo Barcellona, goal come sempre a grappoli, tripletta di Torres, ma difesa come sempre in vacanza, tre punti d'oro a Siviglia sponda Betis. Barcellona travolgente nel primo tempo finito 1-4 dopo essere andato sotto, nella ripresa 3-5 finale e v - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Barcellona vs Eintracht Francoforte – 9 Dicembre 2025 - Martedì 9 Dicembre 2025, alle 21:00 al Camp Nou, il Barcellona ospita l’Eintracht Francoforte in una sfida cruciale di UEFA Champions League. Lo riporta news-sports.it