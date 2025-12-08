Barcellona-Eintracht Francoforte Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Catalani a valanga sui tedeschi?

Il 9 dicembre 2025 il Barcellona ospiterà l’Eintracht Francoforte al Camp Nou nella sesta giornata di Champions League. Dopo un avvio difficile, i catalani cercano una vittoria per consolidare le speranze di qualificazione. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa sfida cruciale.

Il Barcellona riceverà l’Eintracht Francoforte per la sesta giornata della fase campionato di Champions League, al Camp Nou: il cammino europeo dei blaugrana finora è stato tutt’altro che esaltante, con soli 7 punti conquistati in 5 partite e ben 2 sconfitte già accumulate. L’obiettivo di entrare nelle prime 8 per evitare i play-off non sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

