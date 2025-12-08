Barberino di Mugello morto nell’esplosione della casa | incubo sfratto ipotesi gesto volontario
Non gli avrebbero rinnovato il contratto d’affitto, potrebbe essere questa la ragione che sta dietro a quello che sembra essere stato, tra le varie ipotesi, un gesto volontario del 71enne L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
Esplosione in appartamento, morto nell'incendio un 71enne a Barberino di Mugello Il rogo si è sviluppato nella notte, alle 3.45 - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione in una abitazione a Barberino del Mugello, morto un uomo di 71 anni #ANSA Vai su X
Esplosione in casa a Barberino di Mugello, muore 71enne: forse gesto volontario dopo il mancato rinnovo dell’affitto - È morto a 71 anni nell’esplosione seguita ad un incendio scoppiato nella sua abitazione di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Segnala msn.com