Barberino di Mugello esplosione nella notte | morto un uomo nella casa avvolta dalle fiamme
E' morto un uomo di 71 anni, intorno alle 4,30 di questa notte, 8 dicembre 2025, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. C'è stata un'esplosione nella notte, poi la casa è stata avvolta dalle fiamme L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Esplosione in una abitazione a Barberino del Mugello, morto un uomo di 71 anni #ANSA Vai su X
Il corso si svolgerà nei locali del Centro Civico di Barberino di Mugello per 6 incontri a cominciare dal 6 febbraio... - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne - 30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile, causando la morte del proprietario 71enne. Come scrive tg24.sky.it