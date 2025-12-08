Barberino di Mugello esplosione nella notte | morto un uomo nella casa avvolta dalle fiamme

8 dic 2025

E' morto un uomo di 71 anni, intorno alle 4,30 di questa notte, 8 dicembre 2025, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. C'è stata un'esplosione nella notte, poi la casa è stata avvolta dalle fiamme L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

barberino mugello esplosione notteFirenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne - 30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile, causando la morte del proprietario 71enne. Come scrive tg24.sky.it

