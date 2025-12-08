Barberino del Mugello preoccupato per lo sfratto fa esplodere casa | morto un 71enne

A Barberino del Mugello, un uomo di 71 anni è deceduto in un’esplosione domestica. Le indagini dei carabinieri ipotizzano che, preoccupato per lo sfratto, abbia aperto il gas causando l’esplosione. La tragedia solleva interrogativi sulla gestione di situazioni di crisi e sulla sicurezza in ambito domestico.

Preoccupato per lo sfratto avrebbe aperto il gas e fatto esplodere la casa in cui viveva: sarebbe questa l'ipotesi più accreditata che sta emergendo dalle indagini, condotte dai carabinieri, sulla morte di un 71enne a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. L'uomo è rimasto vittima nell'esplosione, seguita da un incendio, dell'abitazione in cui viveva in affitto in via Garibaldi, avvenuta.

