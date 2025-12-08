Barberino del Mugello 71enne muore nell’esplosione della casa in cui viveva Doveva lasciare l’abitazione
C’è anche l’ipotesi di un gesto volontario nelle indagini condotte dai carabinieri sulla morte di un 71enne a Barberino del Mugello (Firenze) nell’esplosione, seguita da un incendio, di una abitazione in via Garibaldi. I vigili del fuoco hanno effettuato la verifica dell’edificio in cui l’uomo viveva in affitto, riscontrando danni alla copertura e ad altre porzioni dello stabile. La sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, esprime cordoglio e vicinanza e spiega che “ci sono persone che non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni e sono in corso verifiche strutturali. Presumibilmente una famiglia rimarrà fuori casa e cercheremo di capire come supportarla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
