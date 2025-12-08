Barberino del Mugello 71enne muore nell’esplosione della casa in cui viveva Doveva lasciare la casa

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche l’ipotesi di un gesto volontario nelle indagini condotte dai carabinieri sulla morte di un 71enne a Barberino del Mugello (Firenze) nellesplosione, seguita da un incendio, di una abitazione in via Garibaldi. I vigili del fuoco hanno effettuato la verifica dell’edificio in cui l’uomo viveva in affitto, riscontrando danni alla copertura e ad altre porzioni dello stabile. La sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, esprime cordoglio e vicinanza e spiega che “ci sono persone che non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni e sono in corso verifiche strutturali. Presumibilmente una famiglia rimarrà fuori casa e cercheremo di capire come supportarla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

barberino del mugello 71enne muore nell8217esplosione della casa in cui viveva doveva lasciare la casa

© Ilfattoquotidiano.it - Barberino del Mugello, 71enne muore nell’esplosione della casa in cui viveva. “Doveva lasciare la casa”

Contenuti che potrebbero interessarti

barberino mugello 71enne muoreEsplosione in casa a Barberino di Mugello, muore 71enne: forse gesto volontario dopo il mancato rinnovo dell’affitto - È morto a 71 anni nell’esplosione seguita ad un incendio scoppiato nella sua abitazione di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barberino Mugello 71enne Muore