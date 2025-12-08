C’è anche l’ipotesi di un gesto volontario nelle indagini condotte dai carabinieri sulla morte di un 71enne a Barberino del Mugello (Firenze) nell’esplosione, seguita da un incendio, di una abitazione in via Garibaldi. I vigili del fuoco hanno effettuato la verifica dell’edificio in cui l’uomo viveva in affitto, riscontrando danni alla copertura e ad altre porzioni dello stabile. La sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, esprime cordoglio e vicinanza e spiega che “ci sono persone che non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni e sono in corso verifiche strutturali. Presumibilmente una famiglia rimarrà fuori casa e cercheremo di capire come supportarla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barberino del Mugello, 71enne muore nell’esplosione della casa in cui viveva. “Doveva lasciare la casa”