Barberino casa esplode nella notte | morto Pierantonio Cianti doveva lasciare l’appartamento
Il boato nella notte e le fiamme: la morte del 71enne Pierantonio Cianti. È tra le 3.40 e le 3.45 di un 8 dicembre che Barberino del Mugello non dimenticherà. L’abitato si sveglia in un unico istante, tremante: un boato, poi fiamme altissime dal primo piano di via Garibaldi 8. In quell’appartamento viveva da solo Pierantonio Cianti, 71 anni, ex camionista, due figli ormai lontani. I soccorsi arrivano in pochi minuti, ma il destino è già scritto: Cianti è morto, travolto dall’esplosione e dall’incendio che ha divorato in pochi istanti muri, infissi, ricordi. La scena che i vigili del fuoco si trovano davanti è quella di una casa squarciata come da bomba: detriti in strada, calcinacci, l’odore ancora vivo del gas bruciato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 71enne è morto questa notte in un esplosione avvenuta in casa sua a Barberino di Mugello Un forte boato ha scosso il quartiere: c’è stata una esplosione ed è divampato un incendio nella casa dell’uomo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'incid - facebook.com Vai su Facebook
#Firenze Un'esplosione ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua casa a Barberino di Mugello. Il boato intorno alle 04:30, poi le fiamme hanno avvolto l'appartamento, situato al I° piano. Non risulterebbero altri feriti. Ancora da accertare la caus Vai su X
Forte boato nel quartiere e l’esplosione: uomo morto in casa a Barberino di Mugello - Un'esplosione avvenuta nella notte ha provocato la morte di un uomo nella sua abitazione a Barberino di Mugello ... Come scrive fanpage.it