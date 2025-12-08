Barberino casa esplode nella notte | morto Pierantonio Cianti doveva lasciare l’appartamento

Il boato nella notte e le fiamme: la morte del 71enne Pierantonio Cianti. È tra le 3.40 e le 3.45 di un 8 dicembre che Barberino del Mugello non dimenticherà. L’abitato si sveglia in un unico istante, tremante: un boato, poi fiamme altissime dal primo piano di via Garibaldi 8. In quell’appartamento viveva da solo Pierantonio Cianti, 71 anni, ex camionista, due figli ormai lontani. I soccorsi arrivano in pochi minuti, ma il destino è già scritto: Cianti è morto, travolto dall’esplosione e dall’incendio che ha divorato in pochi istanti muri, infissi, ricordi. La scena che i vigili del fuoco si trovano davanti è quella di una casa squarciata come da bomba: detriti in strada, calcinacci, l’odore ancora vivo del gas bruciato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

