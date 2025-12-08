Banjo-Kazooie è tornato con un gioco amatoriale in Dreams

Il 2025 segna un piccolo, inaspettato ritorno per gli amati protagonisti dell’era Nintendo 64. Anche se da Rare e Xbox non sembra arrivare a breve un nuovo Banjo-Kazooie, la community ha deciso di non aspettare. Dentro Dreams, l’editor creativo di Sony ormai poco sfruttato, è nato un progetto fan-made che riaccende la nostalgia e dimostra quanto potente fosse lo strumento messo a disposizione dei giocatori. Il 3 dicembre, il trailer di Banjo-Kazooie: Mumbomania è stato condiviso da William Butkevicius, level designer di Moon Studios. Il gioco, della durata stimata di una o due ore, ripropone l’orso e l’uccello con sorprendente fedeltà stilistica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Banjo-Kazooie è tornato con un gioco amatoriale in Dreams

