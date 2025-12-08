Banca Annia la nona vittoria arriva con il brivido | battuta Schio al tie break
La Banca Annia Padova Women centra la nona vittoria in altrettante partite superando Schio in casa al termine di un match dai mille volti. Schio parte fortissimo, poi la Banca Annia torna in partita, ma perde il primo set. Poi la squadra di Vincenzo Rondinelli riesce a esprimere al meglio il suo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
