Balzarini ammette | Spalletti perché gli esperimenti proprio a Napoli? La Juve non è attrezzata per fare molta strada in Europa e non è all’altezza per puntare allo Scudetto

Nel suo editoriale su Calciomercato.com, il giornalista Gianni Balzarini ha commentato così il KO della Juve al Maradona contro il Napoli. Le sue parole. PAROLE – «Errori di campo, sempre gli stessi da un po' di tempo a questa parte ed inaccettabili se commessi in una squadra come la Juventus (vedi la doppia mancata marcatura di Kelly su entrambi i goal del Napoli), ma anche errori dalla panchina. Lo schieramento iniziale di Spalletti, con la scelta di utilizzare Yildiz e Conceiçao come punte, con l'obiettivo di palleggiare tra le linee e disorientare i tre difensori del Napoli, non ha pagato.

