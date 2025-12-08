A poche ore dalla sua uscita di scena da Ballando con le Stelle 2025, Nancy Brilli ha scelto di affidare ai social un lungo sfogo per raccontare il dietro le quinte del suo percorso nel dancing show di Rai 1. Dichiarazione dopo dichiarazione l’attrice non ha risparmiato stoccate e stilettate, alla luce anche di un possibile ripescaggio che non è avvenuto a causa di una scelta ben precisa di Rossella Erra. Lo sfogo di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle 2025. Nel suo lungo post Nancy Brilli ha confessato di essere stata corteggiata per anni dalla produzione di Ballando con le Stelle. Una proposta insistente, quasi lusinghiera, che l’attrice aveva infine accettato con l’aspettativa di vivere una vera competizione di ballo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, il duro sfogo di Nancy Brilli: “Figli e figliastri”