ballando con le stelle andrea delogu in finale per la sua disgrazia lei replica

Andrea Delogu è una delle protagoniste dell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle tra le più amate ed ammirate, per la sua eleganza e la sua ironia, ma anche e soprattutto per la forza che sta dimostrando in questi mesi. Il suo percorso nel programma di Milly Carlucci infatti ha subito alti e bassi, tra qualche piccolo infortunio e il dolore profondo che ha sconvolto la sua vita con la perdita improvvisa del fratello Evan. Eppure Andrea ha saputo rialzarsi dalla tragedia che l'ha colpita e ha saputo tornare in pista con il sorriso, riprendendo dopo poco là dove aveva lasciato, tra le braccia del suo ballerino Nikita Perotti.

