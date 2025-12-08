News tv. È difficile immaginare cosa significhi affrontare un palco televisivo scintillante quando, dietro alle quinte, l’anima è spezzata. Eppure è proprio in quel contrasto di luci e dolore che emerge la forza di Andrea Delogu: un’artista che, nonostante un dolore straziante, ha scelto di risalire in pista e mostrarsi al pubblico con eleganza, ironia e dignità — una presenza che in queste settimane alimenta speranza e commozione. Leggi anche: Lacrime a “Ballando con le stelle”, l’annuncio commosso di Paolo Belli: “Grazie di tutto” Leggi anche: Barbara D’Urso finisce in ospedale: il duro intervento di Selvaggia Lucarelli a “Ballando” Andrea Delogu: dolore e ritorno in pista a “Ballando con le stelle”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ballando, attacco disgustoso contro Andrea Delogu: cattiveria senza fine